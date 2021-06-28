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В Чернобыле удалось поймать на фото грациозное, но очень пугливое животное

Автор: Светлана Мащенко

В Чернобыле показали на фото грациозное животное, которое восхищает своей красотой, но при этом оно очень пугливо. Речь идет о косуле, котору также называют сарной или просто дикой козой.

Кадры появились на Facebook-странице Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

"Тонконогие, грациозные, прыгучие и пугливые. Правда, боятся они хищников или непонятных и угрожающих звуков. А вот боднуть своего родственника - особенно, если ты самец и имеешь рога, это - быстро. Или поиграть в редколесье, не подозревая о зорком "глазе" фотоловушки", - подписан яркий кадр.

Фото: Косули, живущие в Чернобыльском заповеднике (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)

Отметим, что в Чернобыльском заповеднике животные чувствуют себя очень вольготно. Зона отчуждения стала для них настоящим раем, после того, как человек вынужден был оставить эти места.

Недавно сотрудники охранной территории опубликовали видео, которое продемонстрировало тайную жизнь животных.

Видео: Как живут животные Чернобыля (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)

Ранее мы писали, что в Чернобыле огромная хищная птица поселилась прямо на градирне ЧАЭС.

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Чернобыль