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У Чорнобилі вдалося зловити на фото граціозну, але дуже полохливу тварину

Автор: Світлана Мащенко

У Чорнобилі показали на фото граціозну тварину, яка захоплює своєю красою, але при цьому вона дуже полохлива. Йдеться про козулю, котору також називають сарною або просто дикою козою.

Кадри з'явилися на Facebook-сторінці Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

"Тонконогі, граціозні, стрибучі і полохливі. Правда, бояться вони хижаків або незрозумілих і загрозливих звуків. А ось буцнути свого родича - особливо, якщо ти самець і маєш роги, це - швидко. Або пограти в рідколісся, не підозрюючи про уважне "око" фотопастки, - підписаний яскравий кадр.

Фото: Козулі, що живуть в Чорнобильському заповіднику (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)

Відзначимо, що в Чорнобильському заповіднику тварини відчувають себе дуже привільно. Зона відчуження стала для них справжнім раєм, після того, як людина змушена була залишити ці місця.

Нещодавно співробітники охоронної території опублікували відео, яке продемонструвало таємне життя тварин.

Відео: Як живуть тварини Чорнобиля (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)

Раніше ми писали, що в Чорнобилі величезний хижий птах оселився прямо на градирні ЧАЕС.

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Чорнобиль