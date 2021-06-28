ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чорнобилі вдалося зловити на фото граціозну, але дуже полохливу тварину

Новость на русском →
Чорнобиль, Понеділок 28 червня 2021 14:12
У Чорнобилі вдалося зловити на фото граціозну, але дуже полохливу тварину Колаж РБК-Україна: Тварин Чорнобиля показали на рідкісному фото
Автор: Світлана Мащенко

У Чорнобилі показали на фото граціозну тварину, яка захоплює своєю красою, але при цьому вона дуже полохлива. Йдеться про козулю, котору також називають сарною або просто дикою козою.

Кадри з'явилися на Facebook-сторінці Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

"Тонконогі, граціозні, стрибучі і полохливі. Правда, бояться вони хижаків або незрозумілих і загрозливих звуків. А ось буцнути свого родича - особливо, якщо ти самець і маєш роги, це - швидко. Або пограти в рідколісся, не підозрюючи про уважне "око" фотопастки, - підписаний яскравий кадр.

У Чорнобилі вдалося зловити на фото граціозну, але дуже полохливу тварину

Фото: Козулі, що живуть в Чорнобильському заповіднику (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)

Відзначимо, що в Чорнобильському заповіднику тварини відчувають себе дуже привільно. Зона відчуження стала для них справжнім раєм, після того, як людина змушена була залишити ці місця.

Нещодавно співробітники охоронної території опублікували відео, яке продемонструвало таємне життя тварин.

Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для мешканців зони відчуження. Пориньте в чудову атмосферу місяця, де природа може бути собою ... Відео Тімура Омера. #чорнобильськийзаповідник #chornobyl_reserve #чернобыльскийзаповедник

Posted by Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник on Sunday, June 13, 2021

Відео: Як живуть тварини Чорнобиля (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)

Раніше ми писали, що в Чорнобилі величезний хижий птах оселився прямо на градирні ЧАЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль
LITE
Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду
Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду