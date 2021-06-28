У Чорнобилі вдалося зловити на фото граціозну, але дуже полохливу тварину

У Чорнобилі показали на фото граціозну тварину, яка захоплює своєю красою, але при цьому вона дуже полохлива. Йдеться про козулю, котору також називають сарною або просто дикою козою.

"Тонконогі, граціозні, стрибучі і полохливі. Правда, бояться вони хижаків або незрозумілих і загрозливих звуків. А ось буцнути свого родича - особливо, якщо ти самець і маєш роги, це - швидко. Або пограти в рідколісся, не підозрюючи про уважне "око" фотопастки, - підписаний яскравий кадр.

Фото: Козулі, що живуть в Чорнобильському заповіднику (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)

Відзначимо, що в Чорнобильському заповіднику тварини відчувають себе дуже привільно. Зона відчуження стала для них справжнім раєм, після того, як людина змушена була залишити ці місця.

Нещодавно співробітники охоронної території опублікували відео, яке продемонструвало таємне життя тварин.

Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для мешканців зони відчуження. Пориньте в чудову атмосферу місяця, де природа може бути собою ... Відео Тімура Омера. #чорнобильськийзаповідник #chornobyl_reserve #чернобыльскийзаповедник Posted by Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник on Sunday, June 13, 2021

Відео: Як живуть тварини Чорнобиля (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)