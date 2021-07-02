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В Чернобыле природа побеждает цивилизацию: появились впечатляющие фото

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали, как природа постепенно вытесняет все созданное человеком. Это продемонстрировали с помощью фотографий из Новоселок.

Их опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Отметим, что в Новоселках до аварии на Чернобыльской АЭС проживало около трех сотен людей, но сейчас от цивилизации совсем ничего не осталось.

"Было такое село Новоселки с почти тремя сотнями жителей в доаварийные времена. Теперь там - только полуразрушенные временем дома и ... тишина. Деревянные домики основывает паутина времени, которая каждый сезон маскируется в различные цвета и формы. Летом она пышная и зеленая. Издалека даже может показаться, что ничего не изменилось за несколько десятилетий. Но изменилось. Здесь свое забирает природа", - сказано в сообщении.

Отметим, что благодаря отсутствию цивилизации и человека животные в Чернобыльской зоне также, как и природа отлично себя чувствуют.

В Чернобыле природа снесла след жизни людей (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Как мы писали ранее, в Чернобыле показали тайную жизнь животных на редкостных кадрах.

Также мы писали, что в Чернобыле показали птицу-привидение.

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Чернобыль