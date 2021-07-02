У Чорнобилі природа перемагає цивілізацію: з'явилися вражаючі фото

Відзначимо, що в Новосілках до аварії на Чорнобильській АЕС проживало близько трьох сотень людей, але зараз від цивілізації зовсім нічого не залишилося.

"Було таке село Новосілки з майже трьома сотнями жителів в доаварійні часи. Тепер там-тільки напівзруйновані часом будинки і ... тиша. Дерев'яні будиночки засновує павутина часу, яка кожен сезон маскується в різні кольори і форми. Влітку вона пишна і зелена. Здалеку навіть може здатися, що нічого не змінилося за кілька десятиліть. Але змінилося. Тут своє забирає природа", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що завдяки відсутності цивілізації і людини тварини в Чорнобильській зоні також, як і природа відмінно себе почувають.

У Чорнобилі природа знесла слід життя людей (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)