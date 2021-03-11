У Чорнобилі покрасувалися перед камерою зниклі тварини

У Чорнобильському заповіднику мешкають унікальні тварини, які зникли в дикій природі, але дуже добре почувають себе на території нашого заповідника. Мова йде про українських коней Пржевальського, яких в зоні відчуження понад сто особин.

Коні одного з табунів радіють приходу весни і з задоволенням позують на камеру місцевим фотографам.

"Сонце низенько,

Вечір близенько,

Спішу до тебе,

Лечу до тебе,

Моє серденько!" - підписали красиві кадри автори посту.

Коні Пржевальського позують на фото (facebook.com/zapovidnyk2018)

До речі, останній раз в дикій природі цих тварин бачили в 1969 році в Монголії. Чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944-1945 років, яка відрізнялася досить суворими морозами (нижче -40 °C) і щоденними буревіями.

Чорнобильські коні Пржевальського радіють сонцю (facebook.com/zapovidnyk2018)

Кінь Пржевальського - це підвид дикого коня. Понад 15 років тому в Чорнобильську заповідну зону в якості експерименту привезли 36 тварин, до 2008 року їх популяція подвоїлася, вже в 2018 році поголів'я коней тут становило 110 особин.