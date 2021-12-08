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В Чернобыле показали "водные развлечения" забавного хищника (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают наслаждаться жизнью животные, которые снова сюда вернулись. Так, например, речная выдра. Даже холодный дождь не стал помехой для "водных процедур" этого забавного хищника.

Видео с игрищами в воде опубликовали на официальной странице Facebook заповедника.

"Разве холодный дождь в состоянии напугать такого проворного и игривого хищника, как выдра речная? Капли по воде – это ведь так весело! Пока водоем не сковал лед, можно и поиграть…", - описали забавы животного под видео.

Смотрите в ролике, как весело играет животное на свободе.

В Чернобыле показали речную выдру (facebook.com/zapovidnyk2018)

Что интересного мы знаем о выдрах

Выдры - замечательные пловцы! Они хорошо ныряют и могут оставаться под водой до 2-х минут. Живут выдры преимущественно в лесных реках и реже встречаются в прудах или озерах.

Свои норы выдры строят в зарослях возле рек с входными отверстиями под водой. Зимой из-за недостатка пищи выдры часто кочуют, проходя в день от 15 до 20 км по снегам и льдам.

Выдры очень интересно передвигаются зимой по склонам, спускаясь с них на брюхе и оставляя после себя длинную полоску в виде желобка.

Выдра очень азартный охотник и хищник. Иногда она ловит рыбы намного больше, чем может съесть.

Как мы ранее писали, в Чернобыле заметили необычного пернатого "гостя".

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Чернобыль