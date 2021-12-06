ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Чернобыле заметили необычного пернатого "гостя": фауна пополняется (фото)

Новина українською →
Чернобыль, Понедельник 06 декабря 2021 15:55
В Чернобыле заметили необычного пернатого "гостя": фауна пополняется (фото) В Чернобыле увидели редкую птицу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльской зоне отчуждения увидели мигрирующую птицу - рогатого жаворонка.

Об этом сообщили на официальной странице заповедника в Facebook.

Этого небольшого пернатого гостя с Севера заметил орнитолог. Птица сидела на мосту недалеко от реки Припять и что-то ела.

"Мигрирующую группу жаворонков наблюдали и недалеко от Чернобыля. Орнитофауна Чернобыльского заповедника пополняется", - сообщили на странице.

В Чернобыле заметили необычного пернатого &quot;гостя&quot;: фауна пополняется (фото)В Чернобыле заметили необычного пернатого &quot;гостя&quot;: фауна пополняется (фото)В Чернобыле увидели жаворонка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Почему жаворонка называют рогатым

Рогатый жаворонок получил свое название благодаря необычному окрасу и перьям на голове в виде четкой маски с тремя рожками. Они встречаются повсеместно наряду с полевыми жаворонками, у них не такая красивая песня, но при этом они более яркие и общительные.

Рогатые жаворонки отличаются своим удлиненным оперением на голове, несколько перьев формируют рожки или ушки. Наиболее они выражены у взрослых самцов, меньше у самок и практически незаметны у ювенильных особей.

Как мы писали ранее, в Чернобыле начали появляться гнезда давно исчезнувших птиц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль
LITE
Мода на натуральность: стилист назвала топ-5 бьюти-трендов 2022 года
Мода на натуральность: стилист назвала топ-5 бьюти-трендов 2022 года