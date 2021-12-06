В Чернобыле заметили необычного пернатого "гостя": фауна пополняется (фото)
В Чернобыльской зоне отчуждения увидели мигрирующую птицу - рогатого жаворонка.
Об этом сообщили на официальной странице заповедника в Facebook.
Этого небольшого пернатого гостя с Севера заметил орнитолог. Птица сидела на мосту недалеко от реки Припять и что-то ела.
"Мигрирующую группу жаворонков наблюдали и недалеко от Чернобыля. Орнитофауна Чернобыльского заповедника пополняется", - сообщили на странице.
В Чернобыле увидели жаворонка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Почему жаворонка называют рогатым
Рогатый жаворонок получил свое название благодаря необычному окрасу и перьям на голове в виде четкой маски с тремя рожками. Они встречаются повсеместно наряду с полевыми жаворонками, у них не такая красивая песня, но при этом они более яркие и общительные.
Рогатые жаворонки отличаются своим удлиненным оперением на голове, несколько перьев формируют рожки или ушки. Наиболее они выражены у взрослых самцов, меньше у самок и практически незаметны у ювенильных особей.
Как мы писали ранее, в Чернобыле начали появляться гнезда давно исчезнувших птиц.