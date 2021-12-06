В Чернобыле заметили необычного пернатого "гостя": фауна пополняется (фото)

Об этом сообщили на официальной странице заповедника в Facebook.

Этого небольшого пернатого гостя с Севера заметил орнитолог. Птица сидела на мосту недалеко от реки Припять и что-то ела.

"Мигрирующую группу жаворонков наблюдали и недалеко от Чернобыля. Орнитофауна Чернобыльского заповедника пополняется", - сообщили на странице.

В Чернобыле увидели жаворонка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Почему жаворонка называют рогатым

Рогатый жаворонок получил свое название благодаря необычному окрасу и перьям на голове в виде четкой маски с тремя рожками. Они встречаются повсеместно наряду с полевыми жаворонками, у них не такая красивая песня, но при этом они более яркие и общительные.

Рогатые жаворонки отличаются своим удлиненным оперением на голове, несколько перьев формируют рожки или ушки. Наиболее они выражены у взрослых самцов, меньше у самок и практически незаметны у ювенильных особей.