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У Чорнобилі показали "водні розваги" забавного хижака (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильській зоні відчуження продовжують насолоджуватися життям тварини, які знову сюди повернулися. Так, наприклад, річкова видра. Навіть холодний дощ не став перешкодою для "водних процедур" цього забавного хижака.

Відео з ігрищами у воді опублікували на офіційній сторінці Facebook заповідника.

"Хіба холодний дощ в змозі налякати такого моторного і грайливого хижака, як видра річкова? Краплі по воді - це ж так весело! Поки водойму не скував лід, можна і пограти...", - описали забави тварини під відео.

Дивіться в ролику, як весело грає тварина на волі.

У Чорнобилі показали річкову видру (facebook.com/zapovidnyk2018)

Що цікавого ми знаємо про видр

Видри - чудові плавці! Вони добре пірнають і можуть залишатися під водою до 2-х хвилин. Живуть видри переважно в лісових річках і рідше зустрічаються в ставках або озерах.

Свої нори видри будують в заростях біля річок з вхідними отворами під водою. Взимку через нестачу їжі видри часто кочують, проходячи в день від 15 до 20 км по снігах і льодах.

Видри дуже цікаво пересуваються взимку по схилах, спускаючись з них на череві і залишаючи після себе довгу смужку у вигляді жолобка.

Видра дуже азартний мисливець і хижак. Іноді вона ловить риби набагато більше, ніж може з'їсти.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі помітили незвичайного пернатого "гостя".

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Чорнобиль