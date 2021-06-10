В Чернобыле показали величественных животных: родственники оленя

В Чернобыльском заповеднике показали величественных животных - лосей. Эти обитатели леса являются родственниками оленя.
Снимки опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
"Большой и рогатый. Вы знали, что лось является близким родственником оленя? Не потому, что копытный. Лось - самый крупный представитель семейства оленевых. В заповеднике они большие и рогатые", - написал автор под фото.
В комментариях пользователи отреагировали на фото и восхитились красотой этих животных.
В Украине официально насчитывалось 14796 лосей, а 2006 г. – всего 4396 лосей. При этом в Запорожской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях и Крыму лоси исчезли полностью. Из-за массового пресса охоты практически исчезли и особи с рогами высокой трофейной ценности.
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