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В Чернобыле показали величественных животных: родственники оленя

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали величественных животных - лосей. Эти обитатели леса являются родственниками оленя.

Снимки опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

"Большой и рогатый. Вы знали, что лось является близким родственником оленя? Не потому, что копытный. Лось - самый крупный представитель семейства оленевых. В заповеднике они большие и рогатые", - написал автор под фото.

В Чернобыльском заповеднике обитают лоси (facebook.com/zapovidnyk2018)

В комментариях пользователи отреагировали на фото и восхитились красотой этих животных.

  • Який красень!
  • Какой красивый, сильный, нет слов!
  • Какой красавец. Просто сила.
  • Супер лесной гигант!

Для справки

В Украине официально насчитывалось 14796 лосей, а 2006 г. – всего 4396 лосей. При этом в Запорожской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях и Крыму лоси исчезли полностью. Из-за массового пресса охоты практически исчезли и особи с рогами высокой трофейной ценности.

Ранее мы писали, что в Чернобыле показали удивительные фотографии малышей лошадей Пржевальского.

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