У Чорнобилі показали величних тварин: родичі оленя

У Чорнобильському заповіднику показали величних тварин - лосів. Ці мешканці лісу є родичами оленя.
Знімки опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.
"Великий і рогатий. Ви знали, що лось є близьким родичем оленя? Не тому, що копитний. Лось - найбільший представник сімейства оленевих. У заповіднику вони великі і рогаті", - написав автор під фото.
У коментарях користувачі відреагували на фото і захопилися красою цих тварин.
В Україні офіційно налічувалося 14796 лосів, а 2006 р. – всього 4396 лосів. При цьому в Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях та Криму лосі зникли повністю. Через масовий прес полювання практично зникли і особини з рогами високої трофейної цінності.
Раніше ми писали, що у Чорнобилі показали дивовижні фотографії малюків коней Пржевальського.