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В Чернобыле показали величественную птицу: обитает в труднодоступных местах (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике зима в самом разгаре. В это время тут в труднодоступных местах гнездятся величественные птицы - белые цапли.

Их показали на кадрах, опубликованных в Facebook заповедника.

Отмечается, что белая цапля (Ardea alba) – обычная птица Чернобыльского заповедника.

Здесь цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места очень труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.

Кстати, весной самка откладывает до шести яиц. Птенцы появляются в начале мая.
Питаются птицы мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми.

После окончания гнездового сезона уборки скапливаются на водно-болотных территориях, где много пищи. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно єто происходит тогда, когда водоемы частично покрыты льдом. Когда же лед покрывает всю водную поверхность, птицы улетают на юг.

В Чернобыле показали белую цаплю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике зима по полной программе. Животные наслаждаются этим сезоном.

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Чернобыль