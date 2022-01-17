В Чернобыле показали величественную птицу: обитает в труднодоступных местах (фото)

В Чернобыльском заповеднике зима в самом разгаре. В это время тут в труднодоступных местах гнездятся величественные птицы - белые цапли.
Их показали на кадрах, опубликованных в Facebook заповедника.
Отмечается, что белая цапля (Ardea alba) – обычная птица Чернобыльского заповедника.
Здесь цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места очень труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.
Кстати, весной самка откладывает до шести яиц. Птенцы появляются в начале мая.
Питаются птицы мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми.
После окончания гнездового сезона уборки скапливаются на водно-болотных территориях, где много пищи. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно єто происходит тогда, когда водоемы частично покрыты льдом. Когда же лед покрывает всю водную поверхность, птицы улетают на юг.
Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике зима по полной программе. Животные наслаждаются этим сезоном.