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У Чорнобилі показали величного птаха: мешкає у важкодоступних місцях (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику зима в самому розпалі. В цей час тут у важкодоступних місцях гніздяться величні птахи - білі чаплі.

Їх показали на кадрах, опублікованих в Facebook заповідника.

Зазначається, що біла чапля (Ardea alba) – звичайний птах Чорнобильського заповідника.

Тут чаплі гніздяться колоніями в очеретяних заростях гирла річки Прип'ять. Такі місця дуже важкодоступні. Колонії налічують від 7 до 20 пар.

До речі, навесні самка відкладає до шести яєць. Пташенята з'являються на початку травня. Харчуються птахи дрібною рибою, жабами, дрібними гризунами і комахами.

Після закінчення гніздового сезону збирання скупчуються на водно-болотних територіях, де багато їжі. Деякі особини затримуються в заповіднику до кінця грудня. Особливо це відбувається тоді, коли водойми частково покриті льодом. Коли ж лід покриває всю водну поверхню, птахи відлітають на південь.

У Чорнобилі показали білу чаплю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику зима по повній програмі. Тварини насолоджуються цим сезоном.

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Чорнобиль