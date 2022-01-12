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В Чернобыльском заповеднике зима по полной. Смотрите, как ею наслаждаются звери

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Чернобыль, Среда 12 января 2022 12:59
В Чернобыльском заповеднике зима по полной. Смотрите, как ею наслаждаются звери В Чернобыле зимуют животные (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине зима в самом разгаре. Снег и морозы полностью вступили в свои права. В Чернобыле звери наслаждаются безлюдной зимовкой, ведь им никто не мешает.

Животных показали на снимках, опубликованных в Facebook заповедника.

На снимках автор показал лося, рысь, дикого кабана и лисицу. На фото мы можем увидеть, как резвятся на снегу животные, и как комфортно им на этой территории.

Смотрите сами, как прекрасны звери зимой.

В Чернобыльском заповеднике зима по полной. Смотрите, как ею наслаждаются звериВ Чернобыльском заповеднике зима по полной. Смотрите, как ею наслаждаются звериВ Чернобыльском заповеднике зима по полной. Смотрите, как ею наслаждаются звериВ Чернобыльском заповеднике зима по полной. Смотрите, как ею наслаждаются звериЖивотные в Чернобыле наслаждаются зимовкой (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

В комментариях украинцы выразили свои эмоции по поводу увиденных кадров. Они восхитились созданиями, которых создала природа.

  • Там де нема мисливців та рибалок які вибивають все живе, лісорубів і аграріїв які труять поля - тваринам рай, природа тримає баланс і сама себе контролю.
  • Автор заслуговує поваги, дуже цінні світлини.
  • Краса! Дякую вам за фото!

Напомним, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник находится на территории Иванковского и Вышгородского районов. Его площадь составляет 226964,7 га.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике в объектив фотокамеры попали редкие птицы - орланы белохвосты.

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Чернобыль
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