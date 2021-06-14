В Чернобыле показали тайную жизнь животных на редкостных кадрах (видео)

В Чернобыльском заповеднике обитает множество животных, которые комфортно чувствуют себя в отсутствие людей. Лишь зоркий взляд местных ученых через объективы камер может поймать фрагменты тайной жизни обитателей уникальной для Украины и всего мира зоны.
Яркие кадры появились в Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.
"Лето. Заповедник. Зеленый мир. Комфортный дом для жителей зоны отчуждения. Окунитесь в чудесную атмосферу места, где природа может быть собой…" - подписано видео.
На кадрах можно увидеть лося, переходящего пустую дорогу, самца сарны, специфический рев которого напоминает лай собаки и беззаботную крупную черепаху, что неспешно идет своей дорогой, купающуюся в луже птицу.
А виды, снятые с воздуха, и вовсе захватывают дух - озера, реки, лес и дороги без машин.
Видео: Животные Чернобыльского заповедника (Тимур Омер)
Ранее сотрудники заповедника сняли на фото огромную хищную птицу, которая свила гнездо на градирне ЧАЄС.
Также в камеру фотографа попали животные, которые любят наблюдать за людьми.