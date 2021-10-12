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В Чернобыле показали хищника-любителя "ночной жизни": встретили на дороге

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Чернобыль, Вторник 12 октября 2021 20:06
В Чернобыле показали хищника-любителя "ночной жизни": встретили на дороге В Чернобыле заметили барсука (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле в объективы фотокамер попал ночной хищник - барсук. Этого зверя не так часто встретишь из-за его любви к ночной жизни. Животное активно в темное время суток, а днем может разве что делать норы.

Снимки барсука опубликовали на странице Чернобыльского заповедника.

"Мы уже не раз рассказывали об одном из самых интересных животных нашего заповедника - барсука европейского. Хищник не так часто попадается на глаза людей, потому что ведет ночной образ жизни. Но и днем ​​может поработать - вырыть новые норы, почистить старые, наесть жировую прослойку, так как не за горами зима", - рассказали на странице заповедника.

В Чернобыле показали хищника-любителя &quot;ночной жизни&quot;: встретили на дорогеВ Чернобыле показали хищника-любителя &quot;ночной жизни&quot;: встретили на дорогеВ Чернобыле показали барсука (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Барсук европейский - это животное, которое находится на грани исчезновения. В живой природе барсука увидеть непросто: из норы этот зверь выходит только по ночам.

Обитает барсук в глубоких норах, которые роет по склонам песчаных холмов, лесных оврагов и балок. Питается он мышевидными грызунами, лягушками, ящерицами, птицами и их яйцами, насекомыми и их личинками, моллюсками, дождевыми червями, грибами, ягодами, орехами и травой. Однако в сутки он съедает всего 0,5 кг пищи и лишь к осени сильно отъедается и нагуливает жир, который служит ему источником питания в течение зимнего сна.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали величественное животное.

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