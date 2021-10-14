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У Чорнобилі показали рідкісного птаха: даремно його називають глухим (фото)

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Чорнобиль, Четвер 14 жовтня 2021 18:01
У Чорнобилі показали рідкісного птаха: даремно його називають глухим (фото) У Чорнобилі показали тетерева (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали птицю, яку побачити зараз, є великою удачею. Це - тетерук.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці заповідника.

Птицю не так часто зустрінеш на Поліссі, але поступово вона обживає заповідну територію.

"Тетеруків і тетеручок на Поліссі не так багато, як це було раніше. Але поступово вони обживають заповідну територію. Більш помітний бровастий красень-самець, а от рябенькій курочці легше маскуватись. До речі, в тетерука – гарні слух і зір. Дарма обмовили птаха "глухою тетерею", - розповіли на сторінці заповідника.

У Чорнобилі показали рідкісного птаха: даремно його називають глухим (фото)У Чорнобилі показали рідкісного птаха: даремно його називають глухим (фото)У Чорнобилі показали тетерука (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Самка і самець тетерука за зовнішнім виглядом помітно розрізняються. Самці зазвичай досить великі, вони можуть важити до півтора кілограмів, а самки рідко досягають кілограма і пофарбовані строкато, але не так яскраво.

Зовнішнім виглядом тетерук, дійсно, чимось нагадує домашню курку - у нього такий же пухкий і густо оперений тулуб, а м'ясисті червоні брови біля очей здалеку схожі на яскравий півнячий гребінь. Для свого проживання тетеруки найчастіше вибирають березові ліси, але не густі, а чергуються з хлібними полями.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали хижака-любителя "нічного життя".

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