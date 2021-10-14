У Чорнобилі показали рідкісного птаха: даремно його називають глухим (фото)

У Чорнобильському заповіднику показали птицю, яку побачити зараз, є великою удачею. Це - тетерук.

Птицю не так часто зустрінеш на Поліссі, але поступово вона обживає заповідну територію.

"Тетеруків і тетеручок на Поліссі не так багато, як це було раніше. Але поступово вони обживають заповідну територію. Більш помітний бровастий красень-самець, а от рябенькій курочці легше маскуватись. До речі, в тетерука – гарні слух і зір. Дарма обмовили птаха "глухою тетерею", - розповіли на сторінці заповідника.

У Чорнобилі показали тетерука (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Самка і самець тетерука за зовнішнім виглядом помітно розрізняються. Самці зазвичай досить великі, вони можуть важити до півтора кілограмів, а самки рідко досягають кілограма і пофарбовані строкато, але не так яскраво.

Зовнішнім виглядом тетерук, дійсно, чимось нагадує домашню курку - у нього такий же пухкий і густо оперений тулуб, а м'ясисті червоні брови біля очей здалеку схожі на яскравий півнячий гребінь. Для свого проживання тетеруки найчастіше вибирають березові ліси, але не густі, а чергуються з хлібними полями.