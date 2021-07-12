В Чернобыле показали редкое благородное животное, которое давно исчезло

В Чернобыльском заповеднике показали фотографии благородного оленя. Популяция этих животных в зоне отчуждения восстановилась, хотя в 20 столетии их практически истребили.

"Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения. Это животное довольно часто ловит "неусыпное око" исследовательских фотоловушек. Эти красивые, выносливые и изящные копытные (таки благородные!) Они издавна были на Полесье привычным зверем. Однако к началу 20-го века их почти истребили", - сказано в сообщении на странице.

Авторы снимков отмечают, что до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего здесь расцвета их популяция достигла в последние десятилетия.

В Чернобыле показали благородных оленей (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Благородный олень объединяет в себе до 28 подвидов, представители которых отличаются друг от друга размерами, весом, окраской и некоторыми другими признаками. Благородный олень имеет рога с большим количеством отростков (как правило, их не менее пяти), которые образуют своеобразную узнаваемую крону на вершине рога.