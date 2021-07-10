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В Чернобыле ученые случайно обнаружили "око Полесья" (фото)

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Чернобыль, Суббота 10 июля 2021 12:21
В Чернобыле ученые случайно обнаружили "око Полесья" (фото) Фото: природа Чернобыля снова удивила ученых (Denis Vishnevskiy / facebook.com/zapovidnyk2018)
Автор: Владимир Костырин

В Чернобыльской зоне отчуждения в заповеднике ученые на неисследованном участке обнаружили озеро чуть ли не идеальной формы, которое ранее было прудом возле полесского села.

Об этом 10 июля сообщили в Чернобыльском биосферном радиационно-экологическом заповеднике на странице в Facebook.

Исследователи рассказали, что заметили этот водоем недавно при облете мест, где в прошлом году бушевали масштабные пожары.

Отмечается, что пруд прежде представлял собой искусственный водоем в форме неправильной трапеции, куда входили и выходили каналы.

После взрыва на ЧАЭС и отселения людей из этого края пруд в зоне отчуждения за эти годы "одичал", и практически превратился в настоящее озеро, нетронутое человеком долгий период времени.

Ученые уже окрестили его "оком Полесья".

"После отселения людей водные объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, перешли в другое состояние равновесия. Когда сняли регуляцию, уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной. Чем не око Полесья?" - говорится в публикации.

Также сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото этого красивого водоема.

В Чернобыле ученые случайно обнаружили &quot;око Полесья&quot; (фото)В Чернобыле ученые случайно обнаружили &quot;око Полесья&quot; (фото)В Чернобыле ученые случайно обнаружили &quot;око Полесья&quot; (фото)

В Чернобыльском заповеднике обнаружили озеро почти идеальной формы (фото: Денис Вишневский / facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали, как природа побеждает цивилизацию и постепенно вытесняет все созданное человеком.

Также мы писали о том, что недавно в Чернобыле показали тайную жизнь животных на редкостных кадрах.

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заповедники Чернобыль озеро
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