В Чернобыле ученые случайно обнаружили "око Полесья" (фото)

В Чернобыльской зоне отчуждения в заповеднике ученые на неисследованном участке обнаружили озеро чуть ли не идеальной формы, которое ранее было прудом возле полесского села.

Об этом 10 июля сообщили в Чернобыльском биосферном радиационно-экологическом заповеднике на странице в Facebook .

Исследователи рассказали, что заметили этот водоем недавно при облете мест, где в прошлом году бушевали масштабные пожары.

Отмечается, что пруд прежде представлял собой искусственный водоем в форме неправильной трапеции, куда входили и выходили каналы.

После взрыва на ЧАЭС и отселения людей из этого края пруд в зоне отчуждения за эти годы "одичал", и практически превратился в настоящее озеро, нетронутое человеком долгий период времени.

Ученые уже окрестили его "оком Полесья".

"После отселения людей водные объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, перешли в другое состояние равновесия. Когда сняли регуляцию, уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной. Чем не око Полесья?" - говорится в публикации.

Также сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото этого красивого водоема.

В Чернобыльском заповеднике обнаружили озеро почти идеальной формы (фото: Денис Вишневский / facebook.com/zapovidnyk2018)