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У Чорнобилі показали рідкісну шляхетну тварину, яка давно зникла

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Чорнобиль, Понеділок 12 липня 2021 13:24
У Чорнобилі показали рідкісну шляхетну тварину, яка давно зникла У Чорнобилі показали рідкісну тварину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали фотографії шляхетного оленя. Популяція цих тварин в зоні відчуження відновилася, хоча у 20 столітті їх практично винищили.

Знімки опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.

"Сьогодні оленя шляхетного можна зустріти практично в будь-якому місці зони відчуження. Цю тварина досить часто ловить "невсипуще око" фотопасток. Ці красиві, витривалі й витончені копитні (таки шляхетні!) Вони здавна були на Поліссі звичним звіром. Однак до початку 20 - го століття їх майже винищили", - сказано в повідомленні на сторінці.

Автори знімків зазначають, що до аварії на ЧАЕС мисливські господарства Чорнобильського району потроху відновили поголів'я оленів. Але справжнього тут розквіту їх популяція досягла в останні десятиліття.

У Чорнобилі показали рідкісну шляхетну тварину, яка давно зниклаУ Чорнобилі показали рідкісну шляхетну тварину, яка давно зниклаУ Чорнобилі показали рідкісну шляхетну тварину, яка давно зниклаУ Чорнобилі показали шляхетних оленів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Шляхетний олень об'єднує в собі до 28 підвидів, представники яких відрізняються один від одного розмірами, вагою, забарвленням і деякими іншими ознаками. Благородний олень має роги з великою кількістю відростків (як правило, їх не менше п'яти), які утворюють своєрідну впізнавану крону на вершині рогу.

Як ми раніше писали, в Чорнобилі вчені випадково виявили "око Полісся".

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Чорнобиль
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