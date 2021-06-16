В Чернобыле показали птицу-привидение: удивительные фото

На странице заповедника отметили, что первых птиц, которые весной вернулись из теплых краев, наблюдали в конце апреля-начале мая. Они активны по ночам.

Птицы питаются насекомыми, которых ловят в воздухе. Часто этих необычных пернатых можно наблюдать на дорогах. У птиц, подсвеченных фарами авто, на расстоянии хорошо видно так называемый рубиновый глаз.

У козодоя серовато-бурая окраска, которая хорошо маскирует его среди опавших листьев, кусков коры или хвороста. Найти его гнездо очень трудно.

"Обычно, птица взлетает с кладки почти из-под ног, когда человек подходит очень близко. Самка начинает отвлекать от гнезда, притворяясь раненой. Охотясь на насекомых, козодой неожиданно, как призрак, появляется из темноты и также неожиданно исчезает", - сказано в сообщении.

Интересный факт

Козодой отличается от других птиц своим своеобразным пением. Его хорошо слышно на расстоянии до 1 км. Голос демонстрирует самец, обычно сидя на ветке сухостойных деревьев на опушке у лужайки или просеки.

В Чернобыле живет птица козодой (фото: Сергей Домашевский)