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В Чернобыле показали птицу-привидение: удивительные фото

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике на удивительных фото показали птицу козодой. Обычно она селится на открытых участках - пожарищах, залежах, полянах, опушке леса. Свои яйца она откладывает прямо на земле.

Снимки опубликовали в Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

На странице заповедника отметили, что первых птиц, которые весной вернулись из теплых краев, наблюдали в конце апреля-начале мая. Они активны по ночам.

Птицы питаются насекомыми, которых ловят в воздухе. Часто этих необычных пернатых можно наблюдать на дорогах. У птиц, подсвеченных фарами авто, на расстоянии хорошо видно так называемый рубиновый глаз.

У козодоя серовато-бурая окраска, которая хорошо маскирует его среди опавших листьев, кусков коры или хвороста. Найти его гнездо очень трудно.

"Обычно, птица взлетает с кладки почти из-под ног, когда человек подходит очень близко. Самка начинает отвлекать от гнезда, притворяясь раненой. Охотясь на насекомых, козодой неожиданно, как призрак, появляется из темноты и также неожиданно исчезает", - сказано в сообщении.

Интересный факт

Козодой отличается от других птиц своим своеобразным пением. Его хорошо слышно на расстоянии до 1 км. Голос демонстрирует самец, обычно сидя на ветке сухостойных деревьев на опушке у лужайки или просеки.

В Чернобыле живет птица козодой (фото: Сергей Домашевский)

Как мы писали ранее, в Чернобыле показали тайную жизнь животных на редкостных кадрах.

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Чернобыль