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У Чорнобилі показали дуже обережного і боязкого птаха: постійно тікає (фото)

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Чорнобиль, Понеділок 20 вересня 2021 13:55
У Чорнобилі показали дуже обережного і боязкого птаха: постійно тікає (фото) У Чорнобильському заповіднику з'явився фазан (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали птаха, побачити якого є справжньою удачею. Йдеться про фазана. Він завжди дуже обережний і боязкий і при першій нагоді тікає.

Знімки фазана опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.

"Чому сховався? Тому що фазан - дуже обережний і боязкий птах. При першій нагоді намагається втекти. А такі можливості у фазана виникають досить часто. Хто тільки не полює на цього пернатого стрибуна (стрибає і бігає він дійсно краще, ніж літає). Фазаном люблять поласувати вовки, лисиці, сови і великі хижі птахи", - розповіли на сторінці.

У Чорнобилі показали дуже обережного і боязкого птаха: постійно тікає (фото)Фазан в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Звичайний фазан живе в лісах з підліском, або в заростях чагарнику. Тримається переважно біля води, в заростях по долинах річок і берегах озер, в густих лісових заростях, багатих кучерявими й колючими чагарниками та перериваються невеликими лісовими галявинами, або в чагарниках по узбіччях полів.

Взимку фазан ховається в самих густих, захищених від вітру місцях. Виходить на годівлю після сходу сонця і повертається до його заходу.

Як ми раніше розповідали, в Чорнобилі показали прекрасно плаваючу тварину.

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