В Чернобыле показали охоту милого, но хищного животного (фото)

"Небольшая, гибкая, пушистая и очень хищная. Это, на первый взгляд, милый зверек может легко загрызть какого-нибудь мелкого млекопитающего или даже птицу. Хотя не гнушается и падалью", - сказано в сообщении на странице.

Отмечается, что у куницы лесной есть одно уязвимое место - для обитания ей нужны большие леса. На территории Чернобыльского заповедника лесных массивов достаточно. Поэтому куницы в Чернобыыле – не редкость.

Фото взято из фото-ловушки заповедника.

В Чернобыле показали куницу (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Лесная куница — вид млекопитающих из семейства куньих. Обитает в Европе и западных частях Азии и населяет главным образом лесные местности. В отличие от своей родственницы каменной куницы, лесная куница избегает людских селений.