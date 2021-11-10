В Чернобыле показали забавное животное: принимает грязевые ванны (фото)

В Чернобыльском заповеднике в объективы фотокамер попало интересное животное - дикий кабан. Зверь с удовольствием занырнул в "грязевую ванну" и получает удовольствие от процесса.

Отмечается, что на импровизированном ложе кабан устроился отдохнуть.

"Помните лосенка, отдыхавшего в мягкой грязи лесной лужи? Ему, очевидно, было там очень удобно. А кто постарался создать такую ​​приятную ванну для себя и, как оказалось, для других животных заповедной территории? Дикий кабан. Своим крепким пятаком он разрыл мягкую подстилку и улегся на импровизированное ложе отдыхать", - сказано в сообщении.

Отметим, что после дождей такие кабаньи ямы наполняются водой. Снимки взяты из фото-ловушек заповедника.

В Чернобыле засветился дикий кабан (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Свинья дикая, или кабан дикий, кнур, вепрь, хряк – один из 10 видов рода свиньи. Является предком большинства (но не всех) древних и современных пород свиней, и есть основания полагать, что происходило независимое одомашнивание в разных частях ареала, в том числе в Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке и Малой Азии.

Дикий кабан имеет один из самых обширных ареалов среди наземных млекопитающих, и такой широкий современный ареал сформировался благодаря расселению вида при содействии человека (Homo sapiens). Этот вид сейчас встречается в дикой или одичавшей форме на всех континентах, за исключением Антарктиды и на многих океанических островах.

В Украине вид распространен в Карпатах (до высоты 1800 м), в лесной и лесостепной полосах. Дикий кабан - один из самых известных охотничьих зверей, ценный своим мясом и кожей.