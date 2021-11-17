RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чорнобилі показали полювання милої, але хижої тварини (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобилі показали на фото милої, але дуже хижої куниці.

Знімок опублікували на сторінці заповідника в Facebook.

"Невелика, гнучка, пухнаста і дуже хижа. Це, на перший погляд, милий звір може легко загризти якогось дрібного ссавця або навіть птицю. Хоча не гребує і падаллю", - сказано в повідомленні на сторінці.

Відзначається, що у куниці лісової є одне вразливе місце - для проживання їй потрібні великі ліси. На території Чорнобильського заповідника лісових масивів достатньо. Тому куниці в Чорнобилі - не рідкість.

Фото взято з фото-пастки заповідника.

У Чорнобилі показали куницю (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Лісова куниця - вид ссавців з родини куницевих. Мешкає в Європі і західних частинах Азії і населяє головним чином лісові місцевості. На відміну від своєї родички кам'яної куниці, лісова куниця уникає людських поселень.

Як ми раніше писали, в Чорнобилі показали забавну тварину, яка приймає грязьові ванни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль