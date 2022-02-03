В Чернобыле показали "краснокнижную" птицу: редкий гость в регионе (фото)

В Чернобыльском заповеднике увидели редкую для этих территорий птицу. Это гоголь, который занесен в Красную книгу Украины.
Его снимки опубликовали на странице заповедника в Facebook.
Гоголь (Bucephala clangula) – немногочисленная птица заповедника.
Занесен в Красную книгу Украины.
До середины ХХ века он гнездился в долине Припять, но постепенно его численность уменьшилась. В конце концов птицы исчезли на гнездовании.
Возможно, одиночные самки иногда выводят птенцов, но в последнее время такие случаи – неизвестны.
Обычно в выводках гоголя до 15 птенцов. Эта утка гнездится в дуплах старых деревьев.
Вероятно, уничтожение таких деревьев привело к потере этого вида в регионе. Гоголь встречается во время миграций и, реже, зимой, когда птицы небольшими группами держатся на прорубях Припять.
Эти птички обычно питаются рыбой и моллюсками.
Как мы ранее писали, в Чернобыле в фото-ловушку попала маленькая, певчая птичка.