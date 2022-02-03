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У Чорнобилі показали "червонокнижного" птаха: рідкісний гість у регіоні (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику побачили рідкісну для цих територій птицю. Це гоголь, який занесений до Червоної книги України.

Його знімки опублікували на сторінці заповідника в Facebook.

Гоголь (Bucephala clangula) - нечисленний птах заповідника. Він занесений до Червоної книги України.

До середини ХХ століття він гніздився в долині Прип'ять, але поступово його чисельність зменшилася. Зрештою птахи зникли на гніздуванні.

Можливо, поодинокі самки іноді виводять пташенят, але останнім часом такі випадки - невідомі.

Зазвичай у виводках до 15 пташенят. Ця качка гніздиться в дуплах старих дерев.

Ймовірно, знищення таких дерев призвело до втрати цього виду в регіоні. Гоголь зустрічається під час міграцій і, рідше, взимку, коли птахи невеликими групами тримаються на ополонках Прип'ять.

Ці пташки зазвичай харчуються рибою і молюсками.

У Чорнобилі показали гоголя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Як ми раніше писали, у Чорнобилі в фото-пастку потрапила маленька, співоча пташка.

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Чорнобиль