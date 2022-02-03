У Чорнобилі показали "червонокнижного" птаха: рідкісний гість у регіоні (фото)

У Чорнобильському заповіднику побачили рідкісну для цих територій птицю. Це гоголь, який занесений до Червоної книги України.
Його знімки опублікували на сторінці заповідника в Facebook.
Гоголь (Bucephala clangula) - нечисленний птах заповідника. Він занесений до Червоної книги України.
До середини ХХ століття він гніздився в долині Прип'ять, але поступово його чисельність зменшилася. Зрештою птахи зникли на гніздуванні.
Можливо, поодинокі самки іноді виводять пташенят, але останнім часом такі випадки - невідомі.
Зазвичай у виводках до 15 пташенят. Ця качка гніздиться в дуплах старих дерев.
Ймовірно, знищення таких дерев призвело до втрати цього виду в регіоні. Гоголь зустрічається під час міграцій і, рідше, взимку, коли птахи невеликими групами тримаються на ополонках Прип'ять.
Ці пташки зазвичай харчуються рибою і молюсками.
Як ми раніше писали, у Чорнобилі в фото-пастку потрапила маленька, співоча пташка.