У Чорнобилі показали "червонокнижного" птаха: рідкісний гість у регіоні (фото)

У Чорнобильському заповіднику побачили рідкісну для цих територій птицю. Це гоголь, який занесений до Червоної книги України.

Його знімки опублікували на сторінці заповідника в Facebook.

Гоголь (Bucephala clangula) - нечисленний птах заповідника. Він занесений до Червоної книги України.

До середини ХХ століття він гніздився в долині Прип'ять, але поступово його чисельність зменшилася. Зрештою птахи зникли на гніздуванні.

Можливо, поодинокі самки іноді виводять пташенят, але останнім часом такі випадки - невідомі.

Зазвичай у виводках до 15 пташенят. Ця качка гніздиться в дуплах старих дерев.

Ймовірно, знищення таких дерев призвело до втрати цього виду в регіоні. Гоголь зустрічається під час міграцій і, рідше, взимку, коли птахи невеликими групами тримаються на ополонках Прип'ять.

Ці пташки зазвичай харчуються рибою і молюсками.

У Чорнобилі показали гоголя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)