У Чорнобилі показали зникаючих тварин: тримаються в затишних місцях

У Чорнобилі показали дивовижні фотографії малюків коней Пржевальського. Зазвичай ці тварини народжуються в середині квітня-початку травня.

"Табуни коней Пржевальського поповнюються в середині квітня-початку травня. Після вагітності тривалістю 12 місяців кобила народжує одного лоша, який відразу встає на ноги. У травні малюків побачити важко: тварини тримаються в затишних місцях", - сказано в повідомленні.

У цьому році табун збільшився на 50%. Через місяць молоді коні вже здатні витримувати ритм руху табуна.

Зазначимо, що днями табун з 12 особин помітили на північній околиці міста Чорнобиль. Відповідно, цього року народилися чотири лоша. Від дорослих особин вони відрізняються розміром і кольором.

У Чорнобилі народилися малюки коней Пржевальського (facebook.com/zapovidnyk2018)

Нагадаємо, що кінь Пржевальського - це підвид дикого коня, який донедавна розглядався як самостійний вид Equus przewalskii. Названий на честь свого першовідкривача - мандрівника Миколи Пржевальського. У XX столітті був винищений в природному середовищі, але зберігся в зоопарках, після чого відбулася його реінтродукція в природу.