В Чернобыле показали храброго зверька, который прогоняет с территории авто

В Чернобыле показали животное, которое гоняется за автомобилями (коллаж: РБК-Украина)

В Чернобыльском заповеднике живет очень храброе животное, которое не боится ни людей, ни машин

В Чернобыльском заповеднике на видео попал милый зверек, который храбро оберегает свою территорию. Да так, что даже машины вынуждены сдавать назад, чтобы не нарваться на его гнев.

Речь идет о енотовидной собаке, которая с одной стороны позабавила сотрудников Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника. Но в то же время, они говорят, что поведение животного может быть связано с болезнью. Кадры с енотовидной собакой появились на странице Facebook организации.

"Вот такие храбрые звери обитают на территории нашего Заповедника. Енотовидная собака не боится ни автомобиля, ни людей, потому что это ее лес!" - пишут в заповеднике.

Ось такі хоробрі звірі мешкають на території нашого Заповідника. Єнотовидна собака не боїться ні автомобіля, ні людей, бо це її ліс! Відео Олександра Тарасенка, начальника відділу державної охорони природно-заповідного фонду Р.S. Насправді, така поведінка нетипова для єнотовидних собак, як і для інших невеликих хижаків. Вони, скоріше, втечуть чи сховаються, аніж агресивно кидатимуться на невідомого противника. Можливо, єнотовидка хвора. Є підозра на сказ. А це, звичайно, вже не так весело, як на відео. Хоча в природи - власні закони. Людська мораль їм не властива. #Чорнобильськийзаповідник #chornobyl_reserve #чернобыльскийзаповедник Опубліковано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Енотовидная собака в Чернобыльском заповеднике (видео: facebook.com/zapovidnyk2018)

Тем не менее биологи говорят, что такое поведение нетипично для енотовидных собак, как и для других небольших хищников.

"Они, скорее, убегут или спрячутся, чем агрессивно бросаться на неизвестного противника. Возможно, "енотовидка" больна. Есть подозрение на бешенство. А это, конечно, уже не так весело, как на видео. Хотя у природы - свои законы. Человеческая мораль им чужда", - добавили специалисты.

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