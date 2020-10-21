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У Чорнобилі показали хороброго звірка, який проганяє з території авто

Чорнобиль, Середа 21 жовтня 2020 18:22
У Чорнобилі показали хороброго звірка, який проганяє з території авто
У Чорнобилі показали тварину, яка ганяється за автомобілями (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Чорнобильському заповіднику живе дуже хоробра тварина, яка не боїться ні людей, ні машин

У Чорнобильському заповіднику на відео потрапило миле звірятко, яке хоробро оберігає свою територію. Та так, що навіть машини змушені здавати назад, щоб не нарватися на його гнів.

Мова йде про єнотовидну собаку, яка з одного боку потішила співробітників Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Але водночас, вони кажуть, що поведінка тварини може бути пов'язана з хворобою. Кадри з єнотовидною собакою з'явилися на сторінці Facebook організації.

"Ось такі хоробрі звірі живуть на території нашого Заповідника. Єнотовидна собака не боїться ні автомобіля, ні людей, тому що це її ліс!" - пишуть у заповіднику.

Вісь такі хоробрі звірі мешкають на території нашого Заповідника. Єнотовидна собака не боїться ні автомобіля, ні людей, бо це її ліс! Відео Олександра Тарасенка, начальника відділу державної охорони природно-заповідного фонду Р. S. Насправді, така поведінка нетипова для єнотовидних собак, як і для інших невеликих хижаків. Вони, скоріше, втечуть чи сховаються, аніж агресивно кидатимуться на невідомого супротивника. Можливо, єнотовидка хвора. Є підозра на сказ. А це, звичайно, вже не так весело, як на відео. Хоча у природі - власні закони. Людська мораль їм не властива. #Чорнобильськийзаповідник #chornobyl_reserve #чернобыльскийзаповедник

Опубліковано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Єнотовидна собака в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

З усім тим біологи кажуть, що така поведінка нетипова для єнотовидних собак, як і для інших невеликих хижаків.

"Вони, швидше, втечуть чи сховаються, ніж агресивно кидатимуть на невідомого супротивника. Можливо, "єнотовидка" хвора. Є підозра на сказ. А це, звичайно, вже не так весело, як на відео. Хоча у природи свої закони. Людська мораль їм чужа", - додали фахівці.

Раніше ми писали, що мешканців житлового комплексу в Івано-Франківську тероризують леопардом. У місті розігрався справжній детектив з пошуку тварини і її господарів.

Також лікарі розповіли, які тварини можуть лікувати людину. Деякі з них навіть підіймали дітей з інвалідних візків.

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