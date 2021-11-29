В Чернобыле начали появляться гнезда давно исчезнувших птиц: природа берет свое (фото)

В Чернобыльском заповеднике снова поселились птицы - орланы белохвостые. Их гнезда заметили на местах лесных пожаров.
Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
Отмечается, что на старых местах лесных пожаров (1992-2020 годов) природа берет свое.
Помимо восстановления растительного покрова здесь появляются новые гнезда птиц. Сотрудники заповедника обнаружили орлана-белохвоста у прошлогоднего пожарища. В прошлом году огонь разрушил гнездо этой птицы. Но орланы вернулись и построили новое.
Смотрите, как сейчас выглядит эта территория.
Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается на территории Чернобыльского заповедника. Гнездится в старых участках леса у больших водоемов – озер, рек.
На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов. Зимой количество орланов увеличивается за счет птиц северных популяций из Белоруссии, Скандинавии и России.
Как мы ранее писали, в Чернобыле показали животное, которого не было тут десятки лет.