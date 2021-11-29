В Чернобыле начали появляться гнезда давно исчезнувших птиц: природа берет свое (фото)

Отмечается, что на старых местах лесных пожаров (1992-2020 годов) природа берет свое.

Помимо восстановления растительного покрова здесь появляются новые гнезда птиц. Сотрудники заповедника обнаружили орлана-белохвоста у прошлогоднего пожарища. В прошлом году огонь разрушил гнездо этой птицы. Но орланы вернулись и построили новое.

Смотрите, как сейчас выглядит эта территория.

В Чернобыльском заповеднике вновь поселились орланы (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается на территории Чернобыльского заповедника. Гнездится в старых участках леса у больших водоемов – озер, рек.

На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов. Зимой количество орланов увеличивается за счет птиц северных популяций из Белоруссии, Скандинавии и России.