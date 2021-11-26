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В Чернобыле показали животное, которого не было тут десятки лет: собрался зимовать

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Чернобыль, Пятница 26 ноября 2021 15:55
В Чернобыле показали животное, которого не было тут десятки лет: собрался зимовать В Чернобыле заметили летучую мышь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали неожиданного гостя. Это нетопырь средиземноморский (небольшая летучая мышь из рода нетопырей).

Снимки опубликовали на Facebook заповедника.

"Небольшую летучую мышь из семьи лиликовых еще несколько десятков лет назад вы бы не встретили на Полесье", - сказано в сообщении.

Однако нетопырь белополосный или нетопырь средиземноморский, судя по наблюдениям ученых, постепенно расширяет ареал обитания, в том числе и в зоне отчуждения.

Сотрудники заповедника заметили этого рукокрылого под деревянной башней для наблюдения за птицами. Вероятно, животное решило там зимовать.

В Чернобыле показали животное, которого не было тут десятки лет: собрался зимоватьВ Чернобыле показали животное, которого не было тут десятки лет: собрался зимоватьВ Чернобыле показали животное, которого не было тут десятки лет: собрался зимоватьВ Чернобыле увидели летучую мышь (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Этот вид распространен в Африке, Европе и Азии в различных местах обитания, в том числе сельскохозяйственных и городских районах (в том числе охотится вокруг уличных фонарей). В Северной Африке этот вид, как правило, связан с человеческими поселениями, питается в лесу, а также полупустыне, распространённый в оазисах северной Сахары. Встречается в умеренных лугах и средиземноморских кустарниках.

В Украине этот вид впервые встретился в 2012 году.

Как мы ранее писали, в Чернобыле группа хищников устроила драку за рыбу.

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