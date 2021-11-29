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У Чорнобилі почали з'являтися гнізда давно зниклих птахів: природа бере своє (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику знову оселилися птахи - орлани білохвості. Їх гнізда помітили на місцях лісових пожеж.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.

Зазначається, що на старих місцях лісових пожеж (1992-2020 років) природа бере своє.

Крім відновлення рослинного покриву тут з'являються нові гнізда птахів. Співробітники заповідника виявили орлана-білохвоста біля торішнього згарища. Минулого року вогонь зруйнував гніздо цього птаха. Але орлани повернулися і побудували нове.

Дивіться, як зараз виглядає ця територія.

У Чорнобильському заповіднику знову оселилися орлани (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Орлан-білохвіст - найбільший птах, який зустрічається на території Чорнобильського заповідника. Гніздиться в старих ділянках лісу біля великих водойм-озер, річок. На заповідній території проживає не менше 15 пар орланів. Взимку кількість орланів збільшується за рахунок птахів північних популяцій з Білорусії, Скандинавії та Росії.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали тварину, якої не було тут десятки років.

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Чорнобиль