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В Чернобыле на фото попало животное - "благородный" любитель яблок: яркие кадры

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали фотографию оленя, который отдыхает в лесу на солнце.

Снимок животного опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Отмечается, что после снижения температуры воздуха эти копытные животные стали активно питаться. Им очень нравиться лакомиться яблоками. Также исчезли комары, которые позволяют этим красавцам спокойно отдыхать и греться на осеннем солнце.

"После дождей и похолодания в Чернобыльском заповеднике олени стали отдыхать на открытых, освещенных солнцем, участках. Сравнительно небольшие размеры желудка заставляют их часто чередовать выпас с отдыхом, отрыжкой и пережевыванием пищи", - рассказали на странице.

В этом году в Украине большой урожай яблок, но олени не в состоянии съесть их все.

"Почти нет и диких кабанов, которые очень любят лакомиться фруктами. Поэтому много яблок портится, перегнивает или становится кормом для других, более мелких, животных заповедника. А травоядные после сочных яблок идут питаться вереском, злаками и другими травами", - уточнили в сообщении.

В Чернобыле показали грациозного оленя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Как мы сообщали ранее, в Чернобыле показали хищника, который не любит фотографироваться.

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Чернобыль