У Чорнобилі на фото потрапила тварина- "благородний" любитель яблук: яскраві кадри

Відзначається, що після зниження температури повітря ці копитні тварини стали активно харчуватися. Їм дуже подобається ласувати яблуками. Також зникли комарі, які дозволяють цим красеням спокійно відпочивати та грітися на осінньому сонці.

"Після дощів і похолодання в Чорнобильському заповіднику олені стали відпочивати на відкритих, освітлених сонцем, ділянках. Порівняно невеликі розміри шлунка змушують їх часто чергувати випас з відпочинком, відрижкою і пережовуванням їжі", - розповіли на сторінці.

Цього року в Україні великий урожай яблук, але олені не в змозі з'їсти їх усі.

"Майже немає і диких кабанів, які дуже люблять ласувати фруктами. Тому багато яблук псується, перегниває або стає кормом для інших, дрібніших, тварин заповідника. А травоїдні після соковитих яблук йдуть харчуватися вереском, злаками та іншими травами", - уточнили в повідомленні.

У Чорнобилі показали граціозного оленя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)