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Чорнобиль закрили для туристів до кінця листопада: названа причина

Чорнобиль, Понеділок 02 листопада 2020 16:42
Чорнобиль закрили для туристів до кінця листопада: названа причина
Чорнобиль закрили для туристів (Фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Чорнобильську АЕС повністю закрили від відвідування туристів

В Чорнобильську зону закрили доступ для туристів до кінця листопада 2020 року. Персонал Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція" переведено на особливий режим роботи.

Як повідомили на сторінці Чорнобильської АЕС в соціальній мережі Facebook, доступ на територію заборонений для громадян всіх країн.

"Перехід на особливий режим роботи. Адміністрація ЧАЕС прийняла рішення з 2 по 15 листопада перевести персонал станцій на особливий режим роботи. На робочих місцях залишиться тільки оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта, персонал, який охороняє об'єкт і персонал, який забезпечує життєдіяльність об'єктів ДСП ЧАЕС. Крім того, Чорнобильська АЕС обмежує ознайомчі візити громадян всіх країн на територію станції принаймні до 30 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Як пояснює адміністрація ЧАЕС, таке рішення було прийнято у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні. Рішення про обмеження доступу на територію ЧАЕС було прийнято на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у міськраді міста Славутич 29 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Чорнобилі виявили унікальну тварину.

А також розповідали про те, що археологи знайшли в Чорнобилі артефакти, яким близько 8 тисяч років.

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