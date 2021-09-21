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У Чорнобиль повернулися ведмеді, яких тут не було 100 років: унікальні кадри

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Чорнобиль, Вівторок 21 вересня 2021 18:43
У Чорнобиль повернулися ведмеді, яких тут не було 100 років: унікальні кадри Фото: у Чорнобилі знову побачили ведмедів (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильській зоні відчуження знову помітили популяцію ведмедів. Ці тварини покинули місця близько 100 років тому і тепер вони знову повернулися.

Про це повідомляється в сюжеті BBC.

Дослідник зони ЧАЕС Сергій Гащак вважає, що ведмеді знову облюбували Чорнобиль через відсутність тут людей.

Зоологи навіть вимірюють тварин і встановлюють спеціальні калібрувальні стовпчики перед камерами. Передбачається, що тварини приходять в зону відчуження з Білорусі.

"Ведмеді... швидше за все, приходять до нас з Білорусі. Ми не знаємо поки скільки їх тут. Не виключено, що деякі особини вже живуть тут постійно", - розповів дослідник зони.

На камеру тварини потрапляють завдяки фотопасткам. На відео один з ведмедиків, схоже, помітив, що його знімають.

Відзначається, що висота тварин близько метра в холці.

До речі, перші сліди ведмедів виявили тут у 2013 році після їх довгої відсутності.

Як ми раніше писали, в Чорнобилі показали дуже обережну і боязку птицю, яка всіх боїться.

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Чорнобиль
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