У Чорнобиль повернулися ведмеді, яких тут не було 100 років: унікальні кадри
У Чорнобильській зоні відчуження знову помітили популяцію ведмедів. Ці тварини покинули місця близько 100 років тому і тепер вони знову повернулися.
Про це повідомляється в сюжеті BBC.
Дослідник зони ЧАЕС Сергій Гащак вважає, що ведмеді знову облюбували Чорнобиль через відсутність тут людей.
Зоологи навіть вимірюють тварин і встановлюють спеціальні калібрувальні стовпчики перед камерами. Передбачається, що тварини приходять в зону відчуження з Білорусі.
"Ведмеді... швидше за все, приходять до нас з Білорусі. Ми не знаємо поки скільки їх тут. Не виключено, що деякі особини вже живуть тут постійно", - розповів дослідник зони.
На камеру тварини потрапляють завдяки фотопасткам. На відео один з ведмедиків, схоже, помітив, що його знімають.
Відзначається, що висота тварин близько метра в холці.
До речі, перші сліди ведмедів виявили тут у 2013 році після їх довгої відсутності.
Як ми раніше писали, в Чорнобилі показали дуже обережну і боязку птицю, яка всіх боїться.