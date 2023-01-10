UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернівцях занедбану територію перетворять на сучасний громадський простір. Ось як він виглядатиме

Як виглядатиме новий громадський простір (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Чернівцях планують облаштувати новий громадський простір на місці занедбаної території вздовж Одеської вулиці. Архітектори уже створили візуалізацію проєкту та показали перші фото майбутньої зеленої зони.

Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

Яка концепція нового громадського простору

У Чернівцях провели архітектурний конкурс на найкращий варіант благоустрою території вздовж Одеської вулиці. Переможцем став авторський місцевий колектив: Вікторія Гавриш, Мамут-Лесь Олександра, Мамут Валерія.

Архітектори запропонували облаштувати вулицю двома смугами руху, з тротуарами та велодоріжкою вздовж однієї сторони вулиці.

Так виглядатиме новий громадський простір (візуалізація проєкту)

Також вони пропонують створити дитячий майданчик з врахуванням наявного рельєфу ділянки. Згідно з проєктом, на території нового громадського простору облаштують парковку на понад 60 автомобілів та сім автобусів.

Вона також може виконувати функцію перехоплюючої парковки зі сторони в’їзду в місто зі львівського та тернопільського напрямків.

Так виглядатиме новий громадський простір (візуалізація проєкту)

На візуалізації проєкту видно акуратно викладені доріжки, багату на флору зелену зону, а також сучасний фонтан.

Зараз ця проєктна ділянка вільна від забудови, вкрита чагарниковими насадженнями. Її територія поділяється на дві частини вулицею Одеською. Верхня обмежується житловим масивом, а нижня частина - залізничними коліями.

Так виглядатиме новий громадський простір (візуалізація проєкту)

Раніше ми ділились фото проєкту нового стрільбища, яке планують звести під Львовом.

Нещодавно ми писали про те, що у центрі Львова зведуть новий сучасний ТЦ із зеленою зоною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівці