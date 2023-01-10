У Чернівцях занедбану територію перетворять на сучасний громадський простір. Ось як він виглядатиме

Яка концепція нового громадського простору

У Чернівцях провели архітектурний конкурс на найкращий варіант благоустрою території вздовж Одеської вулиці. Переможцем став авторський місцевий колектив: Вікторія Гавриш, Мамут-Лесь Олександра, Мамут Валерія.

Архітектори запропонували облаштувати вулицю двома смугами руху, з тротуарами та велодоріжкою вздовж однієї сторони вулиці.

Так виглядатиме новий громадський простір (візуалізація проєкту)

Також вони пропонують створити дитячий майданчик з врахуванням наявного рельєфу ділянки. Згідно з проєктом, на території нового громадського простору облаштують парковку на понад 60 автомобілів та сім автобусів.

Вона також може виконувати функцію перехоплюючої парковки зі сторони в’їзду в місто зі львівського та тернопільського напрямків.

Так виглядатиме новий громадський простір (візуалізація проєкту)

На візуалізації проєкту видно акуратно викладені доріжки, багату на флору зелену зону, а також сучасний фонтан.

Зараз ця проєктна ділянка вільна від забудови, вкрита чагарниковими насадженнями. Її територія поділяється на дві частини вулицею Одеською. Верхня обмежується житловим масивом, а нижня частина - залізничними коліями.

Так виглядатиме новий громадський простір (візуалізація проєкту)