В Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядеть

Какая концепция нового общественного пространства

В Черновцах провели архитектурный конкурс на лучший вариант благоустройства территории вдоль Одесской улицы. Победителем стал авторский местный коллектив: Виктория Гавриш, Мамут-Лесь Александра, Мамут Валерия.

Архитекторы предложили обустроить улицу двумя полосами движения, с тротуарами и велодорожкой вдоль одной стороны улицы.

Так будет выглядеть новое общественное пространство (визуализация проекта)

Также они предлагают создать детскую площадку с учетом имеющегося рельефа участка. Согласно проекту, на территории нового общественного пространства обустроят парковку более чем на 60 автомобилей и семь автобусов.

Она также может выполнять функцию перехватывающей парковки со стороны въезда в город по львовскому и тернопольскому направлениям.

Так будет выглядеть новое общественное пространство (визуализация проекта)

На визуализации проекта видны аккуратно выложенные дорожки, богатую флорой зеленую зону, а также современный фонтан.

Сейчас этот проектный участок свободен от застройки, покрытый кустарниковыми насаждениями. Его территория делится на две части улицей Одесской. Верхняя ограничивается жилым массивом, а нижняя часть - железнодорожными путями.

Так будет выглядеть новое общественное пространство (визуализация проекта)