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В Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядеть

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Черновцы, Вторник 10 января 2023 09:05
В Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядеть Как будет выглядеть новое общественное пространство (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Черновцах планируют обустроить новое общественное пространство на месте заброшенной территории вдоль Одесской улицы. Архитекторы уже создали визуализацию проекта и показали первые фотографии будущей зеленой зоны.

Об этом сообщает Черновицкий городской совет.

Какая концепция нового общественного пространства

В Черновцах провели архитектурный конкурс на лучший вариант благоустройства территории вдоль Одесской улицы. Победителем стал авторский местный коллектив: Виктория Гавриш, Мамут-Лесь Александра, Мамут Валерия.

Архитекторы предложили обустроить улицу двумя полосами движения, с тротуарами и велодорожкой вдоль одной стороны улицы.

В Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядеть

Так будет выглядеть новое общественное пространство (визуализация проекта)

Также они предлагают создать детскую площадку с учетом имеющегося рельефа участка. Согласно проекту, на территории нового общественного пространства обустроят парковку более чем на 60 автомобилей и семь автобусов.

Она также может выполнять функцию перехватывающей парковки со стороны въезда в город по львовскому и тернопольскому направлениям.

В Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядетьТак будет выглядеть новое общественное пространство (визуализация проекта)

На визуализации проекта видны аккуратно выложенные дорожки, богатую флорой зеленую зону, а также современный фонтан.

Сейчас этот проектный участок свободен от застройки, покрытый кустарниковыми насаждениями. Его территория делится на две части улицей Одесской. Верхняя ограничивается жилым массивом, а нижняя часть - железнодорожными путями.

В Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядетьВ Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядетьВ Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядетьВ Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядетьВ Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядетьВ Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядетьТак будет выглядеть новое общественное пространство (визуализация проекта)

Ранее мы делились фото проекта нового стрельбища, которое планируют построить под Львовом.

Недавно мы писали о том, что в центре Львова построят новый современный ТЦ с зеленой зоной.

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Черновцы