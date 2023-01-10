В Черновцах заброшенную территорию превратят в современное общественное пространство. Вот как оно будет выглядеть
В Черновцах планируют обустроить новое общественное пространство на месте заброшенной территории вдоль Одесской улицы. Архитекторы уже создали визуализацию проекта и показали первые фотографии будущей зеленой зоны.
Об этом сообщает Черновицкий городской совет.
Какая концепция нового общественного пространства
В Черновцах провели архитектурный конкурс на лучший вариант благоустройства территории вдоль Одесской улицы. Победителем стал авторский местный коллектив: Виктория Гавриш, Мамут-Лесь Александра, Мамут Валерия.
Архитекторы предложили обустроить улицу двумя полосами движения, с тротуарами и велодорожкой вдоль одной стороны улицы.
Так будет выглядеть новое общественное пространство (визуализация проекта)
Также они предлагают создать детскую площадку с учетом имеющегося рельефа участка. Согласно проекту, на территории нового общественного пространства обустроят парковку более чем на 60 автомобилей и семь автобусов.
Она также может выполнять функцию перехватывающей парковки со стороны въезда в город по львовскому и тернопольскому направлениям.
Так будет выглядеть новое общественное пространство (визуализация проекта)
На визуализации проекта видны аккуратно выложенные дорожки, богатую флорой зеленую зону, а также современный фонтан.
Сейчас этот проектный участок свободен от застройки, покрытый кустарниковыми насаждениями. Его территория делится на две части улицей Одесской. Верхняя ограничивается жилым массивом, а нижняя часть - железнодорожными путями.
Так будет выглядеть новое общественное пространство (визуализация проекта)
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