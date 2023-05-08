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Незвичний дитячий майданчик від німецького майстра встановили у Чернівцях. Ось перші фото

Як виглядатиме новий дитмайданчик (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Чернівцях завершують встановлення дитячого майданчика, який розробив німецький виробник Матіас Гьопфне. Цей майстер спеціалізується на створенні конструкцій із дерева.

Про це повідомляють на сторінці NE:Urban у Facebook.

Як виглядатиме новий дитячий майданчик

Автор проєкту особисто брав участь в завершенні встановлення нового дитячого майданчика на розі вулиць Міцкевича і Котляревського. Це перший такий нетиповий дитячий майданчик у Чернівцях.

"Коли автор об'єкта настільки залучений в процес його реалізації, місто отримує дійсно якісний результат. Для Чернівців це має особливе значення, адже це перший такий нетиповий дитячий майданчик", - йдеться у повідомленні.

Відкриття майданчика має відбутися найближчими днями (фото: facebook/NE:Urban)

Зазначимо, що майже усі конструкції для нового майданчика створені із якісного дерева, деякі елементи виконані із каната.

Додамо, що Гьопфне також створив проєкт дитячого майданчика по мотивах твору "Лис Микита" для львівського парку Івана Франка. Загальна вартість проєкту становить 2,3 млн грн, їх надав анонімний інвестор. Він також профінансував ремонт доріжок у цьому ж парку.

Новий дитячий майданчик майже повністю зроблений із дерева (фото: facebook/NE:Urban)

Раніше ми показували фото, як виглядатиме канатна дорога на Високий Замок у Львові.

Нещодавно ми ділились фото проєктів відбудови зруйнованих війною локацій у Тростянці, Ічні та Охтирці.

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