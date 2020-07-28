Чорниця з радіацією: учений розповів, чим це небезпечно для організму

Експерт розповів про вплив чорниці з радіацією на організм людини (фото: pixabay.com)

Експерт розповів, як чорниця з радіацією позначається на звичайних людях

Днями поліцейські і прикордонники затримали трьох чоловіків, у них було 200 кілограмів чорниць, яку вони назбирали на території зони відчуження у Чорнобилі. Коли ягоди перевірили, то стало ясно, що їх радіаційний фон вдвічі перевищує норму.

Еколог Олексій Василюк розповів, як гриби та ягоди з Чорнобильської зони впливають на організм людини. Про це повідомляє 24 Канал.

Експерт зазначив, що люди, які з'їдять ягоди з радіацією отримають невеликий негативний вплив на організм. При цьому якщо їх їсти постійно, то довгих років життя це точно не додасть. Але на людей, які регулярно збирають або вживають ягоди або гриби із зони відчуження – це може негативно вплинути.

Він підкреслив, що деякі можуть досить легко пережити радіаційне зараження. Але це не означає, що всім тепер це треба перевіряти на собі.

Василюк також розповів, що Адміністрація морських портів України хоче прорити через всю Чорнобильську зону канал. Це буде канал між Україною, Білоруссю і Польщею. І через це Дніпро наповниться радіоактивним мулом.

При цьому він сумнівається, що всі, хто п'є воду з Дніпра – будуть вимірювати в ній рівень радіації. Василюк також зазначив, що чорнобильська загроза нікуди не поділася.

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