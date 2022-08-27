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Под Черниговом сдали на макулатуру почти 2 тонны российских книг: все средства передали на ВСУ

Новина українською →
Прилуки, Суббота 27 августа 2022 16:48
Под Черниговом сдали на макулатуру почти 2 тонны российских книг: все средства передали на ВСУ Русские книги сдали на макулатуру в Прилуках (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Прилуки Черниговской области в течение месяца проходила акция "Вражескую литературу на макулатуру, а деньги - ВСУ". Местные жители приносили книги, которые написаны на русском языке, чтобы сдать их на переработку и получить за это деньги.

Об этом пишет Суспільне.

По словам главы муниципального отдела культуры Екатерины Мовчан, помимо самих местных жителей, к акции присоединились два образовательных учреждения.

"Это не просто русскоязычные книги, а те, которые были написаны авторами, которые продвигают идеологию имперской или коммунизма, а также поддерживают агрессию России против независимой Украины на протяжении всей истории до сих пор", - пояснила чиновник.

Также она добавила, что за время волонтерского проекта удалось собрать на переработку почти две тонны книг.

В частности, сданная макулатура принесла 5478 гривен. Все средства были переданы благотворительному фонду "Мистецькі барви", который с 24 февраля активно собирает средства для военных на фронте.

"Однако люди продолжают нести книги, несмотря на то, что акция завершилась. На днях один человек принес полное собрание советских энциклопедий. Очень радует, что наши люди откликаются на любую инициативу, чтобы присоединиться к защите Украины", - добавила Мовчан.

Ранее мы сообщали, что 10-летняя украинка продает собственные сладости, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Также мы писали, что в Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.

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