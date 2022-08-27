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Під Черніговом здали на макулатуру майже 2 тонни російських книг: усі кошти передали на ЗСУ

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Прилуки, Субота 27 серпня 2022 16:48
Під Черніговом здали на макулатуру майже 2 тонни російських книг: усі кошти передали на ЗСУ Російські книги здали на мукулатуру у Прилуках (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Прилуки Чернігівської області протягом місяця проходила акція "Ворожу літературу на макулатуру, а гроші - ЗСУ". Місцеві жителі приносили книги, які написані російською мовою, щоб здати їх на перероблення та отримати за це гроші.

Про це пише Суспільне.

За словами голови муніципального відділу культури Катерини Мовчан, крім самих місцевих жителів, до акції приєдналися дві освітні установи.

"Це не просто російськомовні книги, а ті, які були написані авторами, які просувають ідеологію імперської або комунізму, а також підтримують агресію Росії проти незалежної України протягом всієї історії до сьогодні", - пояснила чиновник.

Також вона додала, що за час волонтерського проєкту вдалося зібрати на перероблення майже дві тонни книг.

Зокрема, здана макулатура принесла 5478 гривень. Усі кошти були передані благодійному фонду "Мистецькі барви", який з 24 лютого активно збирає кошти для військових на фронті.

"Однак люди продовжують нести книги, попри те, що акція завершилася. Днями один чоловік приніс повні збори радянських енциклопедій. Дуже тішить, що наші люди відгукуються на будь-яку ініціативу, щоб долучитись до захисту України", - додала Мовчан.

Раніше ми повідомляли, що 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що у Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на скрипці збирала гроші для ЗСУ.

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