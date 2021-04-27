Под Черниговом полицейский "допросил" свидетеля, который умер два года назад

28-летнего Алексея Коваленко, бывшего оперуполномоченного Варвинского отделения полиции Черниговской области суд обязал выплатить 850 гривен штрафа и постановил взыскать с него 5720 гривен судебных расходов за служебный подлог.

"Наказание могло быть и более строгим, если бы экс-полицейский не пошел с прокурором на сделку о признании вины. А так отделался наказанием гривной и лишением права занимать должности в правоохранительных органах ближайший год", - говорится в сообщении.

История дела

Расследовалось уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством. Оперативникам, в том числе и Коваленко, было поручено допросить свидетелей по делу.

Коваленко решил схитрить, и чтобы ни у кого не брать показания, сам написал их. При этом полицейский подписал показания именем человека, который, как оказалось, скончался почти два с половиной года назад.