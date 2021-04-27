UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Черниговом полицейский "допросил" свидетеля, который умер два года назад

Автор: Роман Мирончук

28-летнего Алексея Коваленко, бывшего оперуполномоченного Варвинского отделения полиции Черниговской области суд обязал выплатить 850 гривен штрафа и постановил взыскать с него 5720 гривен судебных расходов за служебный подлог.

Об этом сообщает "Радіо ТРЕК".

"Наказание могло быть и более строгим, если бы экс-полицейский не пошел с прокурором на сделку о признании вины. А так отделался наказанием гривной и лишением права занимать должности в правоохранительных органах ближайший год", - говорится в сообщении.

История дела

Расследовалось уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством. Оперативникам, в том числе и Коваленко, было поручено допросить свидетелей по делу.

Коваленко решил схитрить, и чтобы ни у кого не брать показания, сам написал их. При этом полицейский подписал показания именем человека, который, как оказалось, скончался почти два с половиной года назад.

Напомним, в Киеве поступок полицейских растрогал сеть. Дело в том, что патрульные помогли матери с больным ребенком попасть в больницу. При этом в городе были огромные пробки.

Мы также писали о том, что в Днепре полицейские спасли девушку от трагической гибели. Она пыталась спрыгнуть с Центрального моста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полицияЧерниговская область