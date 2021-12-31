Под Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фото

Так, такая публикация за несколько дней охватила более 100 тысяч пользователей в соцсетях.

В сообществе рассказали, что ежедневно просто посмотреть эту зимнюю сказку или сделать фото на память, приезжают немало жителей общины.

Отмечается, что это уже не первый год, когда Игорь так украшает свой дом, даря возможность жителям и гостям города насладиться такой красотой.

"Конечно фотографии не передают всю красоту, наяву - это еще красивее. Поэтому обязательно необходимо посетить эту новогоднюю сказку, - сообщили в сообществе.

В Черниговской области мужчина сказочно украсил дом и поразил сеть (facebook.com/r.semenovka)