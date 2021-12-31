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Під Черніговом чоловік казково прикрасив свій будинок: святкові фото

Автор: Тетяна Самарук

У Семенівці Чернігівської області місцевий мешканець Ігор Сич казково прикрасив свій будинок до різдвяних свят.

Фото будинку опублікували на Facebook-сторінці "Рідна Семенівка".

Так, така публікація за кілька днів охопила понад 100 тисяч користувачів у соцмережах.

У спільноті розповіли, що щодня просто подивитися цю зимову казку або зробити фото напам'ять, приїздять чимало жителів громади.

Зазначається, що це вже не перший рік, коли Ігор так прикрашає свій дім, даруючи можливість жителям і гостям міста насолодитися такою красою.

"Звісно фотографії не передають всю красу, наяву – це ще красивіше. Тому обов'язково необхідно відвідати цю новорічну казку, – повідомили у спільноті.

У Чернігівській області чоловік казково прикрасив будинок і вразив мережу (facebook.com/r.semenovka)

Раніше ми повідомляли, що під Херсоном батько з сином 10 днів прикрашали оселю новорічною інсталяцією.

А також писали, як вибрати безпечні гірлянди та салюти на Новий рік.

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