Под Черниговом люди остались без медицинской помощи: единственный врач умер

В селе под Черниговом жители остались без врачей (Коллаж РБК-Украина)

Жители села Нехаевка Черниговской области остались без помощи медиков. У них был семейный врач, который дважды в недели приезжал к больным из соседнего села, но и он умер от коронавируса.

В селе много больных и это не только коронавирус, а и другие заболевания. Без медицинского наблюдения остались старики и маленькие дети. Люди фактически остались один на один с эпидемией. Нового врача пока не нашли и иногда в Нехаевку приезжают местные медсестры. Если становится кому-то совсем плохо, то жители скидываются деньгами водителю местной амбулатории, чтобы он отвез их в районную больницу. Об этом рассказывается в сюжете "Громадське".

"Сейчас у нас в селе люди поголовно лежат. Семьями лежат, и никто не знает, что у них. У нас нет семейного врача, и мы никому не нужны, но жить же надо, живыми в землю не ляжешь. Вон амбулаторию нам сделали, будем хоровод вокруг нее водить на Новый год, открывать ее некому", - говорят селяне.

На весь округ осталось три медсестры, да и те работают на полставки и постоянно подменяют одна другую в случае необходимости.

"Я понимаю, что надо людям помогать. У нас в селе остались в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста, а это — группа риска. Работаем с 8 утра до 8 вечера. На ночные вызовы часто выезжаем. Скорая из района приезжает, слава Богу, еще не было случаев, чтобы не приезжала. Нагрузка на нас очень большая", - рассказала семейная медсестра Елена Омилечко.

В сельсовете разводят руками и признаются, что заманить в село семейного врача почти невозможно.

"50 дней прошло с тех пор, как умер семейный врач. За 2 месяца трудно решить этот вопрос. Мы готовы принять семейного врача у нас с дорогой душой", - рассказал староста села Нехаевка Сергей Заводченко.

Под Черниговом целое село осталось без врачей

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в больницах Николаева ситуация с медиками уже катастрофическая.

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