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Под Черниговом люди без оружия развернули вражеские танки (видео)

Автор: Татьяна Самарук

В городе Городня Черниговской области местные жители заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра.

В частности, горожанам удалось остановить оккупантов и те развернулись. Видео опубликовали на странице "Суспільне Чернігів".

Достойный отпор оккупантам дают не только украинские военные, но и гражданские. На видео вино, как люди бесстрашно останавливают вражескую технику голыми руками.

На центральной улице города заблокировали движение российской военной техники, чтобы та не добралась до Чернигова.

Люди перегородили дорогу оккупантам. Очевидцы рассказали, что там были и танки.

В результате вражеская техника развернулась и поехала в сторону села Сеньковки, откуда и приехала.

Ранее мы сообщали, что огромная колонна техники оккупантов с буквой Z выстроилась на улице Мелитополя.

Также мы писали, что в Бердянске российские солдаты цинично расстреляли мирного жителя.

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